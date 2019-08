Nu falder Eriksen-afgørelsen: - I dag eller aldrig

Ny udvikling: Afslører Eriksen det hele her?

Bliver Christian Eriksen i Tottenham, eller skal han ud i den store verden til Real Madrid, Juventus eller måske Paris SG?

I dag - denne lørdag - bliver det afgjort. Det afslører manager Maurizio Pochettino nu.

- Den gode ting er, hvis der ikke sker noget lørdag, siger Pochettino til The Guardian.

- For søndag er der kamp, og det sker ikke mandag, for der er ikke tid til at gøre noget.

- Lørdag ved vi, om Christian kommer til at blive her eller ej, siger manageren.

Lørdag er afgørelsens døgn for Eriksen. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Eriksen er blot startet inde i en enkelt af Tottenhams første tre kampe i sæsonen, og der usikkert, om han spiller søndag i det store derby mod Arsenal.

- Folk vil sige: 'Hvorfor spiller du med Christian? Og holdkammeraterne vil sige 'hvorfor spiller du med Christian, hvis rygterne siger, at han skifter', siger Pochettino.

- I denne situation sker der mange ting internt, som jeg ikke kan sige til medierne og vores fans.

- Det vigtigste er at stole på vores afgørelse. Hvis der er folk, der har viden til at tage beslutningen, så er det os, siger Pochettino.

27-årige Christian Eriksen skiftede fra Ajax til Tottenham i 2013 og har siden da spillet 280 kampe for Premier League-klubben, og det er blevet til 66 mål og 86 assists.

Ifølge lørdagens Marca har Real Madrid 1,15 milliarder kroner, der venter på at blive brugt på enten Paul Pogba eller Neymar, men da ingen af disse handler synes mulige, så skulle navnene Christian Eriksen og Donny van de Beek stadig spøge.

- Indtil mandag kan alt ske, og der kan komme en eller to bomber, siger Zidane lørdag til avisen.

Der er lagt op til en spændende afslutning på transfermarkedet.

