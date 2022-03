Nu forklarer han episoden med Eriksen

Brandon William og Christian Eriksen spillede hovedrollerne i et af weekendens mest populære klip på sociale medier.

Norwich-spilleren blev flået omkuld af Christian Eriksen, der valgte at stoppe en kontra og tage et gult kort for et professionelt frispark, og det irriterede Brandon Williams voldsomt. Han greb derfor ud efter modstanderen med et vredt blik i øjnene.

Først da Williams for alvor skulle til at få afløb for sine aggressioner, opdagede han, at det var Christian Eriksen, han lå og rullede rundt med, og så ændrede Norwich-spilleren med det samme karakter. I stedet for en røffel fik Eriksen et stort kram af Williams.

Brandon Williams var vred til at starte med. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Indtil han så, hvem der lå under ham. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Ingen kan være i tvivl om, at havde det været alle andre spillere end Christian Eriksen, havde de fået en meget hård medfart.

- Det var ren instinkt. Jeg løb forbi ham, og så hev han mig ned. Vi var på vej mod et farligt angreb, så jeg var virkelig vred. Jeg ville have grebet fat i ham, men jeg ved også, hvad han har været igennem, siger Brandon Williams til Football Daily og tilføjer:

- Han er tilbage nu, og det er specielt for ham. Jeg følte, at han trængte til et kram. Han har været igennem noget, som ingen ønsker sig, og det er fantastisk, han er tilbage. Han er en kvalitetsspiller, og jeg er sikker på, han snart et tilbage på sit bedste.

Du kan se den omtalte episode og Christian Eriksens efterfølgende kommentar i videoen i toppen af artiklen.

