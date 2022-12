Nu forklarer han straf: - Jeg sov over mig

Marcus Rashford startede på bænken i lørdagens opgør mod Wolverhampton, fordi han havde sovet over sig og var kommet for sent til et møde.

Det forklarer Manchester United-angriberen, efter han blev matchvinder i Premier League-opgøret på Molineux.

- Jeg kom en smule for sent til et møde, fordi jeg sov over mig.

- Det er holdets regler (at få en straf for det), og det er en fejl, der kan ske, men jeg er skuffet over ikke at spille fra start, men jeg forstår beslutningen, og jeg er glad for, at vi formåede at vinde kampen alligevel, siger Marcus Rashford i et interview efter opgøret.

Som sin Manchester United-manager Erik ten Hag er han derfor hurtigt videre.

- Vi har sat punktum og kommer videre, siger Rashford.

Han blev skiftet ind fra anden halvlegs start mod Wolverhampton, scorede sejrsmålet og fik derefter også en scoring annulleret.

- Han kom ind og var et lyspunkt, livlig, og han scorede et mål, og det er den rigtige reaktion, siger Erik ten Hag.

Han erklærer dermed sagen for afsluttet.

- Selvfølgelig. Alle skal følge reglerne. Og dette var det rigtige modsvar.