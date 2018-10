Nu fortæller stjernen om gyser-skade: Frygtede at blive blind

Han scorede sejrsmålet mod Paris Saint-Germain, men faktisk lå det slet ikke til, at den brasilianske Roberto Firmino skulle have været med i Liverpools Champions League-opgør mod de franske mestre.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. pic.twitter.com/ytCkF3LQPx — Squawka News (@SquawkaNews) September 15, 2018

Den kamp blev spillet bare tre dage efter, at Roberto Firmino havde fået en finger i øjet i en sitaution, der så meget alvorlig ud.

Nu fortæller den brasilianske stjerne selv om skaden, der skete i en kamp mod Tottenham. Han erkender, at han frygtede det værste.

- Jeg var bange for at blive blind på det ene øje, og at jeg aldrig ville kunne se på det igen. Tak gud for, at det ikke skete, og det bliver bedre dag for dag, siger Roberto Firmino i et interview med Sky Sports.

Han plejer dog stadig skaden og er ikke 100 procent endnu.

- Jeg tager stadig medicin for skaden og er forsigtig. Ens øjne er jo vigtige som professionel fodboldspillere. Så jeg takker gud for, at alt er i orden nu.

I kampen, hvor Roberto Firmino blev skadet, scorede han sejrsmålet, inden han altså måtte udgå efter det uheldige sammenstød med belgiske Jan Vertonghen fra Tottenham.

