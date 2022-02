Nu gør sønnen det også

De har altså gode gener i den Ronaldo-familie.

Farmand Cristiano Ronaldo er en af fodboldhistoriens mest effektive målmaskiner, og løber i en alder af 37 år stadig rundt med noget af den mest imponerende fysik i sportens verden.

Og i hvert fald noget af talentet er givet videre til portugiserens ældste søn, Cristiano Jr.

Den 11-årige knægt med det berømte navn er nemlig blevet klubkammerat med farmand, efter at han har skrevet under på en ny kontrakt med Manchester United.

Cristiano Jr. er i den forbindelse blevet fotograferet sammen med Seniors trøje med syvtallet på ryggen og et andet United-stjerneskud, Gabriel, der udover et åbenlyst talent allerede har scoret en sponsoraftale med Nike.

Det er ikke mange dage siden, at Cristiano Ronaldo delte et billede på Instagram, hvor far og søn træner sammen, men han har tidligere understreget, at han ikke ønsker at lægge pres på sin søn.

- Jeg vil aldrig presse ham. Han gør det, han har lyst til. Det, jeg ønsker mest for Cristiano og alle andre, er, at de er glade og gør det, de ønsker. Det vil jeg støtte på alle måder, har han sagt i Netflix-serien 'Jeg er Georgina', der følger Cristiano Ronaldos kæreste, Georgina Rodriguez.

- Vi må se, om min søn bliver en stor fodboldspiller. Han har potentiale, Han er hurtig og dribler godt, men det er ikke nok, har han også sagt om sønnens potentiale.

- Det vigtigste er, at han bliver den bedste til det, han vælger. Uanset om han bliver læge eller fodboldspiller.

Cristiano Jr. i aktion for Juventus'U9-hold. Foto: Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo er far til fire børn, hvor de tre er født af to forskellige surrogatmødre. Nu venter han tvillinger sammen med Georgina Rodriguez. Det kan du læse mere om her: Ronaldo med stor afsløring: Snart har han seks

