Nu har de fået nok

Det får og har fået konsekvenser for personer, der jagter et øjebliks opmærksomhed på en fodboldbane.

I løbet af ugen satte Premier League-klubben-Brighton sig foran tastaturet, og på klubbens hjemmeside sendte de en gedigen reprimande til de baneløbere, som i den seneste tid har plaget deres kampe.

- Vi vil gerne benytte lejligheden til at minde alle fans om, at vi absolut ikke tolerer fans, der tiltvinger sig ind på banen til vores hjemme- og udekampe.

- De, som løber ind på banen, vil blive forbudt adgang til vores kampe til evig tid, og vi skal også minde om, at det er en strafbar handling, der kaster et retsligt efterspil af sig, lyder ordene.

Brighton henviser især til deres to seneste kampe, hvor henholdsvis Crystal Palace og Chelsea har stået på den anden side af midterlinjen. Både under og efter opgørene har baneløbere været et problem.

Personerne, det drejer sig om, er blevet anholdt og kan se frem til flere samtaler med politiet, oplyser klubben.

Nedenfor følger en række billeder af Brightons episoder med baneløbere. Situationer, der ikke kun har fundet sted på hjemmebanen, Falmer Stadium.

Derfor er der heller ikke altid tale om Brighton-tilhængere, men også de får en løftet pegefinger af klubben.

Artiklen fortsætter under billederne..

En baneløber eskorteres væk under kampen mellem Brighton og Chelsea tirsdag 18. januar. Foto: TONY OBRIEN / Ritzau Scanpix.

En ung fan så sit snit til at løbe på banen, da Everton fik besøg af Brighton 2. januar. Foto: MOLLY DARLINGTON / Ritzau Scanpix.

Denne gang var det på Chelseas hjemmebane, Stamford Bridge, at vagter måtte i arbejde og få en tilskuer væk fra græsset. Billedet er taget 29. december sidste år. Foto: TONY OBRIEN / Ritzau Scanpix.

På Anfield var en tilskuer også lidt for fræk, da Brighton mødte Liverpool 30 oktober 2021. Foto: PHIL NOBLE / Ritzau Scanpix.

At Brighton har fået nok, bunder nok også i nogle helt konkrete problemer, som tilstedeværelsen af baneløbere fører med sig. Det spilder mange millioner seeres tid, fordi kampen skal stoppes, når det står på.

Derudover har seerne heller ikke mulighed for at følge med og se kontrollørernes forsøg på at jagte vedkommende, da der straks klippes væk, når en tilskuer lykkes med at finde vej ind over kridtstregerne.

Brighton er ikke den eneste klub, der har valgt at slå hårdt ned på problemet. Leeds har også meldt sig i koret, og uanset om man er barn eller voksen, får det konsekvenser.

I en pressemeddelelse fra 6. januar har klubben blandt andet skrevet, at hvis et barn løber ind på banen - som flere gange har været tilfældet - så får forælderen eller værgen til barnet en karantæne på et år.

Brighton spiller søndag klokken 15 på udebane mod Leicester.

--------- SPLIT ELEMENT ---------