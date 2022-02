Nu har han afsløret det

Christian Eriksen kommer til at optræde med nummer 21, når han får debut for Brentford

Der var begejstring i Brentford, da den lille London-klub mandag omsider kunne offentliggøre kontrakten med Christian Eriksen.

Stolheden over at den danske verdensklassespiller har valgt Thomas Franks mandskab som scene for sit comeback efter det grimme kollaps mod Finland i Parken for syv måneder siden, er til at få øje på i Vest-London, hvor de første Eriksen-trøjer allerede er langet over disken.

I første omgang måtte de stolte Brentford-fans dog nøjes med at få Christian Eriksens navn på ryggen, for det nummer han skal optræde med i Premier League var endnu ikke officielt.

Men tirsdag afslører både Brentford og Eriksen selv, at han frem til sommerferien vil optræde med nummer 21 på ryggen.

Dermed lægger han et nyt nummer til samlingen, efter at han har optrådt med nummer 10 for Jong Ajax og landsholdet, nummer 8 for førsteholdet i Ajax, nummer 23 i Tottenham og nummer 24 i Inter.

Det er nummer 21, der mangler på denne trøje. Foto: Henning Hjorth

Christian Eriksen er stadig i gang med genoptræningen i Holland, og han ventes først på plads i Brentford om nogle dage.

Men Thomas Frank glæder sig enormt til at kunne råde over sin berømte landsmand, der i første omgang har underskrevet en kontrakt på seks måneder.

- Jeg ser frem til at arbejde med Christian igen. Det er lang tid siden, at jeg sidst har trænet ham, og meget er sket siden da. Christian var 16 dengang og blev efterfølgende en af de bedste midtbanespillere i Premier League, lød det fra den danske træner mandag.

Christian Eriksen bliver den ottende dansker i Brentfords førsteholdstrup.

Spiller på egen risiko

