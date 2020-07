Nu jubler de i England: Tilskuerne skal tilbage

Engelske sportsfans kan godt sætte kryds i kalenderen i oktober.

Her bliver det igen tilladt at åbne stadioner for fans til sportsbegivenheder, fortæller Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, fredag.

Under genstarten af de bedste engelske fodboldrækker er tilskuerne blevet forment adgang til kampene, som dermed er spillet for tomme tribuner.

Mens der arbejdes på, at fans igen kan komme på stadion til oktober, må briterne vente til november, før hverdagen i højere grad venter tilbage, understreger Boris Johnson.

Liverpool-fansene kan se frem til at komme tilbage på tribunen i oktober efter at være gået glip af mesterskabsfejringen. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

