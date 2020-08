Nu kan de straffes for at hoste

Coronavirussen har sat sit præg på fodbolden i løbet af de seneste måneder, og i den kommende sæson i Premier League kan vi også se komme til at se nogle atypiske udvisninger som følge af pandemien.

Ifølge Sky Sports har det engelske fodboldforbund, FA, således vedtaget, at dommere kan udstede gule eller røde kort til spillere, der bevidst hoster på en modspiller. Den regel træder i kræft med det samme og vil gælde, så længe der er coronarestriktioner.

Det vil kun være strafbart, hvis en spiller bevidst hoster en modspiller eller en dommer i ansigtet fra tæt hold. Straffen vil falde under kategorien, der omfatter brug af stødende eller fornærmende ord og/eller bevægelser.

Det vil dog ikke være alle hoste-episoder, der vil resultere i et rødt kort.

- Hvis hændelsen ikke er alvorlig nok til at resultere i et rødt, kan der vises et gult kort for 'usportslig opførsel, der viser en mangel på respekt for spillet', oplyser fodboldforbundet ifølge Sky Sports.

Desuden skal dommerne også huske spillerne på, at de helst skal undgå at spytte på jorden.

