Nu kan han smutte

Mesut Özil blev udeladt af Arsenal-truppen til den første halvdel af sæsonen, og han har ikke spillet en fodboldkamp siden marts.

Football.london skriver nu, at han slet ikke har trænet med resten af truppen de seneste uger, og et skifte kan dermed være under opsejling.

Mediet melder yderligere, at tyskeren har modtaget et attraktivt tilbud fra DC United, og forhandlingerne med MLS-klubben er positive.

Udover en god kontrakt vil DC United også tilbyde at udvide flere af hans virksomheder - heriblandt esport-brandet M10.

Mesut Özil ejer også en kafferestaurant, 39 Steps Coffee, og her vil den amerikanske klub også anvende firmaet, når der skal sælges kaffe på hjemmebanen, Audi Field Stadium.

