Nu køber han sig til magten

Tilbage i 2011 købte Lebron James to procent af Liverpool, ti år senere har han sammen med sin forretningspartner, Maverick Carter, valgt at udvide sit engagement i fodboldklubben.

Den 36-årige NBA-stjerne pumpede tidligere på måneden 750 millioner dollars, godt 4.7 mia. danske kroner, ind i det globale sport-, underholdnings- og erhvervsimperium Fenway Sports Group (FSG), hvor han nu træder ind som partner, lyder det i en pressemeddelelse fra FSG, der blev offentliggjort onsdag.

- Det er en vigtig milepæl for FSG og er en videreudvikling af et langvarigt venskab og relation, der begyndte tilbage i 2010.

FSG er også koncernen bag Liverpool, og i et interview med The Athletic fortæller Liverpool-direktør,Tom Werner, at han mener, at den firedobbelte MVP i NBA vil 'give sin mening til kende', når der skal tages beslutninger i den engelske Premier League-klub.

- Jeg ser frem til at høre deres meninger og tanker, siger Tom Werner. Vi har et rigtig godt samarbejde, og jeg vil påstå, at de med deres kendskab og erfaring kommer til at blive meget værdifulde for os fremover.

Ifølge nyhedsbureauet AFP så betyder Lebron James investering i FSG, at Liverpool kan komme sig sikkert igennem coronakrisen, og ydermere vurderes det, at Lebrons globale kendisfaktor kan bringe Liverpool ud til nye publikummer især i den fjerne østen.

Derudover forventes det også, at investeringen skal være med til at finansiere udbygningen af Anfield, hvor klubben har søgt om at udvide fra 53.000 tilskuere til 61.000 tilskuere, skriver det svenske medie Expressen.

LeBron James' årsindkomst vurderes at være i nærheden af 600 millioner danske kroner om året, hvoraf hans løn fra Los Angeles Lakers 'kun' udgør tredjedelen ifølge Forbes.

FSG har udover Liverpool også kontrollen over det amerikanske baseballhold Boston Red Sox.

