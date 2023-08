Nu lander Højlund i Manchester

Rasmus Højlund er et lægetjek i England fra at kalde sig historiens dyreste danske fodboldspiller

Så er det ved at være oppe over.

I dag tirsdag lander den danske fodboldspiller Rasmus Højlund på engelsk grund og kan med meget stor sandsynlighed skrive endegyldigt under på en kontrakt med Manchester United.

Forude venter det obligatoriske lægetjek af Uniteds medicinske stab, og når det forhåbentlig er gået godt, ventes parterne at skrive under på kontrakten.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det afslutningen på et langstrakt forløb, hvor det har taget i omegnen af to hele dage at forhandle de sidste, personlige forhold på plads.

Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Allerede lørdag aften - altså for to dage siden - blev parterne enige om en femårig aftale med option på en sæson mere, og prisen for Højlunds kvaliteter ligger på 72 millioner pund - svarende til 626 millioner kroner.

Af dem er de otte millioner pund såkaldte add-ons, der afhænger af Højlunds præstationer i den røde United-trøje.

Højlund og United-manager Erik ten Hag har ifølge Ekstra Bladets oplysninger mødt hinanden en enkelt gang - for en måneds tid siden, men parterne har været så sikre på hinanden, at det ikke har været nødvendigt med yderligere.

Han bliver med afstand historiens dyrest handlede dansker.

Foto: BORUT ZIVULOVIC/Ritzau Scanpix

Det er et stykke tid siden, Manchester United første gang henvendte sig til Atalanta i bestræbelserne på at købe den 20-årige dansker, efter at Højlund havde gjort opmærksom på sig selv i Serie A.

- Han (Rasmus Højlund red.) har udviklet sig meget sammenlignet med sidste år, hvor jeg så ham for første gang med landsholdet. Men han er en meget dygtig fodboldboldspiller, kom det fra hans kommende holdkammerat, Christian Eriksen, da han blev interviewet af Sky Sports forleden.

Nu lader det til, at hans drengedrøm går i opfyldelse.

For Højlund? Han er stor fan af Manchester United.

På lørdag møder den engelske gigant Lens på Old Trafford, når de kolliderer i en træningskamp. Måske er den danske landsholdsbomber at finde på holdkortet her.

