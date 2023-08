Nu meldes alt på plads: Koster en milliard kroner

Ifølge Fabrizio Romano skifter Moises Caicedo til Chelsea for en transfersum på 115 millioner pund

Moises Caicedo meldes på plads i Chelsea.

Efter at flere klubber har været interesseret, og han først var tæt på Liverpool, så er det 21-årige stortalent angiveligt endelig på plads i London-klubben.

Her skulle han blive købt ud af sin aftale med Brighton for 115 millioner pund, hvilket svarer til 994 millioner danske kroner.

Det skriver transferjournalisten Fabrizio Romano.

Det er en britisk rekordsum.

Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Han vil derudover blive udstyret med en lang kontrakt, der skulle løbe frem til 2031 med en option til 2032.

Nu mangler der bare et lægetjek, som allerede skulle være planlagt.

Den ecuadorianske midtbanespiller skiftede til Brighton i januar 2022 og imponerede i sidste sæson i Premier League.

Her spillede han 43 kampe og scorede et enkelt mål.

