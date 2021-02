Nu overgår han legenden

Se alle fire kvartfinaler i Copa del Rey i denne uge. Få adgang til blandt andet Barcelonas kamp lige her (+).

Marcus Rashford var en af de mange Manchester United-spillere, der tirsdag aften kom på måltavlen, da United bankede Southampton 9-0 i Premier League.

Da den 23-årige angriber sparkede bolden i mål til 2-0 i det 25. minut, overgik han samtidig Eric Cantonas antal mål for United.

- Han er naturligvis en af de helt store spillere, som har gjort meget for klubben, så jeg er tilfreds med at have slået hans rekord i dag. Jeg har bare lyst til at score flere mål og blive ved med at hjælpe klubben, siger Rashford til BT Sport.

Marcus Rashford har nu scoret 83 mål for United. Det er et mere end holdets franske legende.

Den næste, Rashford kan slå, er David Beckham, som i sin tid i den røde trøje scorede 85 mål.

Wayne Rooney er fortsat de røde djævles absolutte topscorer med 253 mål.

I tirsdagens kamp blev Southamptons Alexandre Jankewitz smidt ud efter blot halvandet minut, hvilket banede vejen for en nem og ydmygende United-sejr på Old Trafford.

Sejren på 9-0 var en tangering af Uniteds største sejr i Premier League nogensinde og den største sejr i ligaen i det hele taget.

- Første halvleg satte tonen for os. Derefter handlede det om at bevare den rette mentalitet og en positiv indstilling og få afsluttet kampen og score flere mål, siger Marcus Rashford til BT Sport.

Ole Gunnar Solskjærs tropper har nu 44 point efter 22 kampe - det er det samme antal som Manchester City. Lokalrivalerne ligger dog på førstepladsen i kraft af en bedre målscore og har i øvrigt to kampe i hånden i forhold til United.

Liverpool ligger på en tredjeplads med 40 point efter 21 kampe.

- Vi er nødt til at lade være med at se på dem og i stedet fokusere på os selv. Vi er et hold, der stadig gør fremskridt, og som stadig lærer, siger Marcus Rashford, der fik sin debut for United i februar 2016.

Med det store nederlag står Southampton nu noteret for to af de tre største nederlag i Premier Leagues historie, efter at holdet ligeledes tabte 0-9 til Leicester i oktober 2019.

Ikke alt er gået Rashfords vej i denne sæson: Se det komiske kickoff-klip i landskampen mod Danmark her:



FCK's transferscoop: Bagom klubbens kæmpe-handel

Eksperten afslører: Det absolut bedste midtbane-kup

Stjerner smidt ud