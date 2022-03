Nu rammer de Abramovich

Han har sat Chelsea FC til salg efter næsten 20 års ejerskab.

Men det var ikke hurtigt nok.

Nu bliver den russiske millardær Roman Abramovich sanktioneret af de britiske myndigheder som en konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine.

Det meddeler den britiske regering torsdag.

Abramovich er blandt de russiske oligarker med ejendom i Storbritannien, der bliver ramt og får fastfrosset alle aktiver - heriblandt Chelsea.

Ifølge de britiske myndigheder har storklubben dog fået en licens til at fortsætte arbejdet som fodboldklub.

Sanktionerne betyder dog, at Abramovich ikke har lov til at sælge klubben på nuværende tidspunkt. Han er låst mod at indgå i handler med såvel enkeltpersoner som virksomheder i landet, ligesom han er blevet underlagt et forbud mod at rejse til og fra Storbritannien.

Her ses Solaris, en af Abramovich' to luksus-yachter. Den ligger til kaj i Barcelona for tiden. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Roman Abramovich skulle befinde sig i Moskva på nuværende tidspunkt.

I alt er mere end 200 personer i Storbritannien blevet ramt af sanktioner.

- Der kan ikke være nogle trygge steder for dem, der vælger at støtte Putins ondskabsfulde overfald på Ukraine, siger premiereminister Boris Johnson torsdag.

- Dagens sanktioner er det seneste skridt i Storbritanniens udelte støtte til det ukrainske folk. Vi vil være ubarmhjertige i vores forfølgelse af dem, der er i stand til at slå civile ihjel, dem der ødelægger hospitaler og som på ulovlig vis besætter vores allierede.

Roman Abramovich er vurderet til at have en formue på 12,3 milliarder pund - svarende til godt og vel 109 milliarder danske kroner.