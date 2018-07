Nu sælger Manchester United VM-profil

Marcos Rojo blev den helt store helt for Argentina, da han scorede det afgørende mål i gruppekampen mod Nigeria og sendte argentinerne videre til ottendedelsfinalen.

I Manchester United har den hårdføre midterforsvarer dog haft noget større vanskeligheder med at vinde fansenes tillid. Og tilsyneladende også José Mourinhos.

Ifølge Manchester Evening News er Rojo således tæt på at rykke 60 kilometer mod vest for at tilslutte sig sin gamle træner Marco Silva i Everton i en handel til godt og vel 250 millioner kroner.

De to havde fornøjelsen af hinanden i Sporting Lissabon, indtil Manchester United i 2014 betalte 150 millioner for at få ham til England.

Skal gøre plads til nye folk

Marcos Rojo har haft uoverskueligt store problemer med skader i sine fire sæsoner på Old Trafford, hvor det blot er blevet til 68 optrædener i Premier League - heraf ni i sidste sæson. Og han er heller ikke med på klubbens træningstur til USA på grund af fysiske problemer.

Derfor lader det også til, at José Mourinho har mistet tålmodigheden, til trods for at Rojo underskrev en ny og forbedret treårig kontrakt i marts.

Ifølge Manchester Evening News skal et salg af Rojo gøre plads til - og finansiere - et køb af enten belgiske Toby Alderweireld i Tottenham eller Harry Maguire i Leicester.

Forhandlingerne om de to spillere er dog langt fra gået som ønsket.

Til trods for at Toby Alderweireld blot har et enkelt år tilbage at kontrakten i London, har Tottenham vist sig besværlige at forhandle med, mens Leicester ikke virker synderligt interesserede i at skibe den engelske VM-helt Harry Maguire af sted, blot en sæson efter han ankom fra Hull.

Lykkes det ikke Mourinho og resten af ledelsen at hente forstærkninger inden transfervinduets lukning 9. august, så vil portugiseren skulle vælge mellem Phil Jones, Eric Bailly, Chris Smalling, Victor Lindelöf og unge Axel Tuanzebe til det centrale forsvar, når United åbner Premier League mod Leicester dagen efter.

Marcos Rojo har haft alt for store problemer med fysikken i sine fire år i England. Foto: AP

