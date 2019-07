Nu smadrer de transfer-rekord

Tottenham gjorde sig for et år siden bemærkede ved ikke at købe en eneste spiller i sommerens transfervindue.

Ja, faktisk har Tottenham ikke købt ind, siden Lucas Moura blev hentet hos PSG for 18 måneder siden. Men nu har London-klubben i den grad åbnet pengekassen.



Tirsdag bekræfter Spurs, at man har hentet franske Tanguy Ndombele i Lyon for næsten 550 millioner kroner, som vil blive det højeste beløb Tottenham nogensinde har brugt på én spiller. Der er angiveligt tale om en femårig aftale, hvor der er option på et år mere.

We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais.



The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025.#WelcomeTanguy pic.twitter.com/5GhqGi1q5g — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2019

Ndombele har i sommerens løb været rygtet til flere klubber, blandt andre Manchester United og Manchester City, men i sidste ende er det altså Christian Eriksen og resten af Tottenham, som får fornøjelsen af den franske midtbanespiller.



I løbet af Tanguy Ndombeles karriere har han udelukkende spillet i den bedste franske liga, hvor han først tørnede ud for Amiens, hvorefter han skiftede til Lyon for to år siden. Her var det først på en lejeaftale, som året efter blev lavet til en permanent aftale.

Spørgsmålet er nu om franskmanden kommer til at spille sammen med Christian Eriksen i den kommende sæson, da danskeren i længere tid har været rygtet til især Real Madrid.

Han nåede at spille knap 100 kampe for Lyon.

Tanguy Ndombele fik sidste år debut for Frankrigs landshold, som han hidtil har optrådt for seks gange.

Tottenham har tidligere tirsdag også hentet Jack Clarke i Leeds, som dog er blevet udlejet til selvsamme hold igen for den kommende sæson.

