Nu svarer han igen: Svært at finde loyalitet i dag

Mesut Özil føler sig svigtet af Arsenal, der har valgt at se helt bort fra den tyske stjerne. Kreatøren har ikke spillet siden marts og har efter alt at dømme spillet sin sidste kamp for The Gunners

Mesut Özil kommer ikke til at spille mere fodbold i år. Og formentlig heller ikke i resten af denne sæson.

Den tyske stjerne blev fravalgt, da Arsenal tirsdag indgav sin Premier League-trup. Her var der ikke blevet plads til 32-årige Özil, der ikke har spillet siden begyndelsen af marts.

Derfor var det ikke noget kæmpe chok, men det trak naturligvis store overskrifter i England.

Nu kommer Özil med sin version, og han er tydeligvis skuffet over sin arbejdsgiver og manager Mikel Arteta.

'Da jeg underskrev min nye kontrakt i 2018, lovede jeg min loyalitet og troskab til klubben, som jeg elsker, Arsenal, og det gør mig trist, at dette ikke er gengældt. Som jeg lige har fundet ud af, er det svært at finde loyalitet i dag', skriver Mesut Özil på sin Instagram-profil.

Tyskeren spillede, lige da Arteta kom til, men har ikke fået så meget som et minut, efter fodbolden blev genoptaget efter coronapausen.

Mesut Özil skriver, at han har forsøgt at forblive positiv, og derfor har han heller ikke udtalt sig før nu.

'Før coronapausen var jeg virkelig glad for forløbet under vores nye træner Mikel Arteta – vi var inde i en meget positiv udvikling, og jeg vil mene, at mine præstationer var på et rigtig højt niveau. Men så ændrede tingene sig igen, og jeg fik ikke længere lov til at spille fodbold for Arsenal. Hvad mere kan jeg sige?, lyder det fra Mesut Özil, der trods en placering i dybfryseren stadig erklærer klubben og dens fans sin kærlighed.

Mesut Özil har været i Arsenal siden 2013, og selvom det ser sort ud, siger han, at han nægter at give op.

'Jeg kan love jer, at denne hårde beslutning (at han ikke blev registreret i Premier League-truppen, red.) ikke kommer til at ændre min indstilling. Jeg vil fortsætte med at træne det bedste, jeg overhovedet kan, og bruge min stemme mod umenneskelighed og for retfærdighed', skriver Mesut Özil.

Arsenal-manager Mikel Arteta har ikke set Mesut Özils vej siden begyndelsen af marts. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Arsenal kan justere Premier League-truppen i forbindelse med transfervinduet i januar. Derfor har Mesut Özil fortsat en mulighed for at komme ind i varmen igen, men det virker meget usandsynligt.

I forvejen er han udeladt af London-klubbens Europa League-trup.

Hans aftale med 'The Gunners' udløber efter denne sæson, og Arsenal havde håbet at slippe af med ham i transfervinduet.

Mesut Özil tjener knap 2,9 mio. kr. om ugen.

