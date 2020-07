Politiet og Liverpool FC havde anbefalet Liverpool-fans ikke at møde op foran Anfield for at fejre klubbens første liga-titel med tilhørende trofæløft i 30 år.

De var i stedet blevet bedt om at holde sig hjemme for at undgå eventuel smitte af corona.

Langt fra alle havde dog hørt eller valgt at høre denne besked.

Nu tager klubben afstand fra de fans, som onsdag aften mødte op ude foran det ikoniske stadion.

'Liverpool FC vil gerne takke de fans, der blev hjemme for at fejre holdet, der løftede trofæet i går aftes, for at beskytte deres nærmeste og vores by mod den stadig igangværende trussel, som denne pandemi er.'

'Vi er dog skuffede over scenerne ude foran Anfield i går aftes, og at flere fans ikke fulgte anbefalingerne om at blive hjemme', skriver den engelske mester på sin hjemmeside.

I klubbens udmelding skriver de også, at de først vil fejre mesterskabet, når det bliver sikkert at gøre det.

Omkring 3000 fans kunne ikke holde sig hjemme og var derfor dukket op ude foran stadion. Ni blev anholdt. Det var for vold, gadeuorden og narkotikakørsel. Det skriver lokalmediet Liverpool Echo.

Smadrede konkurrenterne

Der har i mange måneder ikke været tvivl om, at Liverpool ville vinde Premier League. I ottende sidste spillerunde blev Liverpool sofamester, da Manchester City tabte med 1-2 ude mod Chelsea.

Der resterer én runde af Premier League. Liverpool har med 96 point en afstand på 18 point ned til Manchester City. De er ude af både FA Cuppen og Champions League.

Ventede i 30 år - døde en måned før forløsningen

