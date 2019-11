Nu taler han efter skræk-skaden

Evertons André Gomes udtalte sig torsdag for første gang efter sin alvorlige skade.

I en video på Twitter takkede portugiseren for al den støtte, han har fået, efter at han brækkede anklen i weekendens kamp mod Tottenham i Premier League og efterfølgende måtte opereres.

- Som I alle ved, gik alt godt. Jeg er allerede hjemme ved min familie.

- Jeg vil gerne takke jer alle for de mange opmuntrende beskeder, siger Gomes i videoen.

Thank you for your unconditional support!



Obrigado pelo vosso apoio incondicional!



¡Muchas gracias por todo vuestro apoyo! pic.twitter.com/KEz31pvWD2 — André Gomes (@aftgomes) November 6, 2019

Gomes blev opereret mandag, og torsdag forlød det fra Everton-manager Marco Silva, at André Gomes muligvis kommer til at spille igen i denne sæson.

- Det er ikke let at give en dato for, hvornår han er tilbage, men ifølge lægestaben er det muligt, at vi får ham at se spille i denne sæson, siger Silva ifølge Reuters.

Artiklen fortsætter under billedet...

Øjeblikket, hvor André Gomes' ankel bliver brækket. Foto: Andrew Yates / Ritzau Scanpix.

Onsdag sagde Marco Silva at klubben har modtaget masser af støtte i forbindelse med Gomes, der også har besøgt sine holdkammerater.

- Han var sammen med os i går (tirsdag, red.), og det var godt for alle at se ham. Det har været en hård tid for os alle, sagde han til klubbens hjemmeside onsdag.

Den slemme skade skete, da Tottenhams Son Heung-min fældede André Gomes, der efterfølgende kolliderede med en anden Tottenham-spiller, Serge Aurier, og brækkede anklen.

Synet af André Gomes med den ene fod strittende i en helt forkert retning fik både med- og modspillere til at tage sig til hovedet, mens Son Heung-min forlod banen i tårer.

Artiklen fortsætter under billedet...

André Gomes bliver båret fra grønsværen med en smadret ankel. Foto: Carl Recine / Ritzau Scanpix.

Sydkoreaneren fik et rødt kort for tacklingen i kampen, men det er senere blevet omstødt af Det Engelske Fodboldforbund (FA).

Han scorede i Tottenhams kamp i Champions League mod Røde Stjerne onsdag.

I stedet for at juble lavede han et hjertetegn til kameraet, da han stadig er påvirket over Gomes' skade.

- Det har været nogle rigtig hårde dage, sagde Son ifølge nyhedsbureauet Reuters til den britiske tv-kanal BT Sport efter onsdagens kamp.

- Jeg har indset, hvor heldig jeg er med alt den støtte, jeg har fået fra vores fans og mine holdkammerater.

- Jeg kan sige, at jeg stadig er rigtig ked af uheldet og situationen, men jeg var nødt til at fokusere for holdets skyld og var nødt til at fortsætte, og det her (scoringen, red.) var den rette respons til alle de mennesker, der har støttet mig.

Everton forventer, at André Gomes kan genoptage karrieren efter en pause og genoptræning.

Se også: Kristine er for tyk til landsholdet: Jeg er skrækslagen

Video offentliggjort: Her overfalder de fodboldstjerner

Se også: Det var CL-historiens vildeste afslutning

Brøndbys dilemma: Kan tvinge Kaiser ud