Nu taler han: 'Gået for langt'

Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, er ærgerlig over, at fanprotesterne omkring Old Trafford i søndags løb løbsk, så storkampen mod Liverpool ikke kunne gennemføres.

I stedet for at gøre protesterne mod den halvt begravede europæiske Super League til en vindersag for fansene, endte de i stedet som en tabersag.

Nordmanden mener ellers, at fansenes stemmer er vigtige i kølvandet på den betændte sag om piratligaen.

Det siger manageren på et pressemøde.

De vrede tilhængere nåede helt ind på græstæppet. Foto: Ritzau Scanpix

- Det var en meget vanskelig dag for os. Selvfølgelig ville vi gerne have spillet kampen, vi ville have slået Liverpool for fansenes skyld, for det er vores job at levere gode præstationer. Men som jeg også tidligere har sagt, skal vi være i stand til at lytte til fansene.

- Vi skal høre fansenes stemme. Alle har en ret til at protestere. Men det skal ske på en civiliseret måde, og det skal ske på en fredelig måde.

- Når man bryder ind og forårsager skader på politibetjente, så er man gået for langt.

- Når det løber ud af kontrol på den måde, så er det en opgave for politiet, og så handler det ikke længere om, at nogen vil vise holdninger, siger Solskjær ifølge AFP.

Det gik voldsomt for sig omkring Old Trafford. Foto: Ritzau Scanpix

Som følge af urolighederne, der både foregik omkring og inde på stadion og ved Manchester Uniteds spillerhotel, kom seks politibetjente til skade. Det skete blandt andet, fordi der blev kastet med flasker.

Sådan gik det, da Sky Sports forsøgte at stille spørgsmål til United-ejer:

Solskjær har tidligere været ude at snakke med en gruppe vrede fans, som for to uger siden var brudt ind på klubbens træningsanlæg for at protestere mod, at klubben havde været med i planlægningen af Super League.

Nordmanden påpeger, at uroen omkring udbryderligaen sætter sine spor i klubben.

- Jeg har snakket med ejerne, og jeg fik en personlig undskyldning af dem. De har også undskyldt over for fansene, og de er klar til at lytte til både mig og til fansene.

- Jeg ved også, at der allerede er en dialog i gang med fansene, siger Solskjær.

United-fansene vil af med ejerne fra den amerikanske Glazer-familie. Foto: Ritzau Scanpix

Torsdag aften spiller Manchester United returkamp mod AS Roma i Europa League-semifinalen. United vandt sidste uges hjemmekamp med 6-2.

- Folk siger, at det er afgjort, men det er det ikke. Jeg har set større overraskelser, siger United-manageren.

Søndag måtte Manchester United-Liverpool udsættes efter voldsomme fan-demonstrationer, der nåede helt ind på Old Traffords græstæppe.

Du kan også læse Peter Schmeichels reaktion på situationen, hvor han langede ud efter 'idioter og ballademagere', lige her.

Læs mere om baneinvasionen på Old Trafford her.