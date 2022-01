Nu taler han om Eriksen

The Athletic kunne mandag afsløre, at Brentford vil hente Christian Eriksen, men endnu vides det ikke, om London-klubben får held med at hente den tidligere Inter-stjerne.

På tirsdagens pressemøde forud for onsdagens hjemmekamp mod Manchester United blev Thomas Frank så spurgt til historien om Brentfords interesse i Eriksen.

- Jeg kan sige, at Christian er en rigtig god spiller. Alle ved, at han er en topspiller for Danmark. Jeg har arbejdet med ham tidligere. Han har brug for at finde en klub. Jeg elsker at tale om vores egne spillere, som løber rundt på vores egen træningsbane. Andre spillere... jeg synes ikke, at jeg bør tale om det. Måske kan jeg tale om Messi og Ronaldo, især Ronaldo i dag... men udover det, så vil jeg ikke tale så meget om det, det ved I også godt, lød det, ifølge Daily Mail, fra Thomas Frank på pressemødet.

Thomas Frank har tirsdag talt om Christian Eriksen. Foto: Ritzau Scanpix

På pressemødet understregede Thomas Frank, at han ikke har talt med Christian Eriksen siden engang i efteråret. Brentford-cheftræneren valgte herefter at forholde sig mere generelt til udsigten om at se Eriksen tilbage på grønsværen.

- Jeg håber virkelig, virkelig, at han vender tilbage til topfodbold igen. Det er det, han ønsker. Der var for nyligt det her danske program [DR, red.], der havde et halv time langt interview med ham, hvor hans store mål var at spille til VM. Det er et stort mål, og jeg håber virkelig, at han lykkes med det. Jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skulle kunne lykkes med det, lød det således fra Thomas Frank på pressemødet.

Christian Eriksen er sat i forbindelse med Brentford. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg tror, at for alle fodboldfans, alle danske fans, vi ønsker bare... det var vores største stjerne inden EM, og hvis han kommer op i omdrejninger igen, så bliver han den største stjerne igen. Så vi ønsker bare det bedste for ham og hans familie.

Christian Eriksen er, udover Brentford, også blevet kædet sammen med Crystal Palace, Fulham, Leicester og Newcastle.

