Nu undskylder VAR: - Det må aldrig ske igen

VAR var lørdag igen i fokus i den engelske Premier League. Denne gang da Tottenham fik skramlet et point hjem mod bysbørnene Watford.

Først blev Watfords Gerard Deulofeu hægtet på voldsom vis af Jan Vertonghen - uden det kastede et straffe af sig efter VAR-gennemsyn.

Næste kontroversielle situation var, da Dele Alli udlignede kort før slutfløjt. Den engelske midtbanespiller brugte armen til at tage bolden med sig.

Her valgte dommerne efter VAR-gennemsyn at godkende scoringen.

Der var gang i VAR-systemet i kampen mellem Tottenham og Watford. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Men det værste, i hvert fald ifølge firmaet bag VAR, Hawk-Eye, skete, da dommerbeslutningen skulle vises på storskærmen på Tottenham Hotspur Stadium.

Her stod der 'No Goal' (Ingen scoring, red.), hvilket var lodret forkert. Det skabte naturligvis total forvirring på tilskuerpladserne i London.

Dele Alli endte med at sikre Tottenham 1-1 mod Watford. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Nu har Hawk-Eye bedt om forladelse.

- Hawk-Eye undskylder til fans af Spurs og Watford for den forvirring, grafikken skabte. Vi samarbejder med Professional Game Match Officials Board (dommerorgan, red.) og Premier League for at forstå, hvad der skabte problemet. Vi vil tage en række forholdsregler for at sikre, det aldrig sker igen, lyder det i en udtalelse fra Hawk-Eye ifølge bl.a. BBC.

