Ny alvorlig skade

Liverpools erfarne midterforsvarer Joel Matip beskadigede et ledbånd i anklen under holdets 3-1-sejr over Tottenham i Premier League torsdag aften.

Det fortæller Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Stopperne Virgil van Dijk og Joe Gomez er i forvejen begge ude med længerevarende skader, og nu ser forsvarskrisen altså ud til at være blevet forværret yderligere for Liverpool, efter at Matip måtte forlade kampen midtvejs.

- Der var ingen chance for, at han kunne spille videre. Det er et ledbånd i hans ankel, siger Klopp ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Liverpools Joel Matip blev skadet under holdets 3-1-sejr over Tottenham i Premier League torsdag aften. Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

Han beskriver Matips skade som 'alvorlig' og siger, at han er ved at løbe tør for muligheder i forsvaret.

- Vi har stadig nogle spillere, men ikke mange i den defensive linje for at være ærlig, siger den tyske manager.

Liverpool nåede op på 482 minutters måltørke, inden Roberto Firmino brød forbandelsen og scorede til 1-0 mod Tottenham i det nordlige London torsdag.

I anden halvleg gjorde Trent Alexander-Arnold det til 2-0, før den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg reducerede til 1-2. Men i det 65. minut cementerede Sadio Mané sejren, da han scorede til 3-1.

Liverpool ligger på en fjerdeplads i Premier League med 37 point efter 20 kampe. Manchester City fører rækken med 41 point for en kamp færre.

Liverpool møder West Ham United på søndag. West Ham ligger nummer fem med 35 point efter 20 kampe.

Afslører Messi sin klub her?

Vild stime: - Dansker er den bedste

Kevins boss: - Vi havde ikke plads til ham

Her er de største nyheder i 'Football Manager 2021'