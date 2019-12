Ny Arsenal-boss debuterer med pointdeling

Arsenals Mikel Arteta fik ikke den start, som han havde håbet på i spidsen for sin nye klub, mens Carlo Ancelotti til gengæld fik en resultatmæssig perfekt start i spidsen for Everton.

Arsenal måtte rejse hjem fra den engelske sydkyst med et enkelt point efter at have spillet 1-1 ude mod Bournemouth, mens Everton vandt med 1-0 hjemme over midterholdet Burnley.

Arteta og Ancelotti blev begge ansat kort før jul, og de kunne egentlig have debuteret allerede 21. december, da de to klubber mødtes i Liverpool, men ved den lejlighed så de begge kampen fra tribunen, mens vikarerne Fredrik Ljungberg og Duncan Ferguson stod for instruktionerne på sidelinjen.

Mikel Arteta vil formentlig ærgre sig over, at torsdagens debut ikke udmøntede sig i tre point.

Arsenal var det bedste hold gennem store dele af kampen, men så snart den underpræsterende storklub nærmede sig målet, blev det krampagtigt.

Mere snert var der i hjemmeholdets sjældne angreb, og ti minutter før pausen gav det et føringsmål til Bournemouth. Tæt under mål kom Dan Gosling først på Jack Staceys flade indlæg og drejede bolden i mål.

Den fortjente udligning faldt midt i anden halvleg. Et afrettet skud havnede hos gaboneseren Pierre-Emerick Aubameyang, og han udlignede med indersiden.

Med 20 minutter tilbage blev danske Philip Billing skiftet ind for hjemmeholdet, og oprydderen fra Esbjerg var med til at køre det ene point i hus.

Arsenal ligger nummer 11, mens Bournemouth ligger nummer 16 med to point til den forkerte side af nedrykningsstregen.

I Everton kan spillerne og Ancelotti glæde sig over, at holdet nu har fire point ned til stregen efter torsdagens 1-0-sejr over Burnley.

Angriberen Dominic Calvert-Lewin blev den helt store helt med ti minutter tilbage af den ordinære tid. Via målmandens hånd og stolpen endte Calvert-Lewins flyvende hovedstød med at gå i mål til stor jubel på Goodison Park.

