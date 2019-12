Ny Arsenal-træner vil genopbygge forholdet til skuffede fans

Det bliver en af de vigtigste opgaver for den nye Arsenal-cheftræner, Mikel Arteta, at genopbygge forholdet mellem klubben og dens fans, der har været dybt skuffede over den seneste tids dårlige resultater.

Det siger den spanske træner ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Forhåbentlig kan vi ændre den dårlige stemning. Først er jeg nødt til at overbevise spillerne, og så, hvis jeg kan overbevise spillerne, må jeg efterfølgende forsøge at overbevise vores fans.

- Jeg tror, det er meget, meget vigtigt i mit job, siger han.

Arsenal ligger på 11.-pladsen i Premier League. Den dårligste placering halvvejs i sæsonen i klubbens historie.

London-klubben har ikke vundet en kamp på hjemmebane i ligaen siden 1-0-sejren over Bournemouth i starten af oktober, og det har fået fansene til at reagere og buhe af egne spillere.

De dårlige resultater blev også for meget for klubbens ledelse, der 29. november fyrede Unai Emery som cheftræner.

U23-træner i Arsenal Fredrik Ljungberg stod siden midlertidigt i spidsen for holdet, indtil Arteta tog over kort før jul.

Det er siden blevet til to udebanekampe mod Everton og Bournemouth, der begge er endt uafgjort.

Søndag kan Arteta så se frem til at tage imod Arsenals fans for første gang hjemme på Emirates Stadium, hvor Chelsea kommer på besøg.

- I sidste ende forventer de (fansene, red.) meget af os. Vi må give dem noget glæde. Vi må gøre deres liv bedre. Når vi vinder, bliver det bedre, fordi de bliver gladere.

- Det er vores ansvar, og vi må gøre alt, hvad vi kan, for at opnå det, siger Arteta.

Kampen mellem Arsenal og Chelsea fløjtes i gang klokken 15.

