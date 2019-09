Ny bog afslører bittert opgør: Betændt forhold mellem superstjerner

To af engelsk fodbolds største angribere gennem tiderne var engang gode venner, men i de seneste ti år har der været kold luft og krig mellem dem.

Michael Owen og Alan Shearers anstrengte forhold er netop kommet frem efter førstenævntes nye bogudgivelse.

I bogen 'Reboot' fortæller Owen, at Shearer, som var hans manager i Newcastle, gav ham skylden for klubbens nedrykning i 2009. Owen var kommet til fra Real Madrid i 2005 og havde også været klubbens topscorer flere sæsoner, men alligevel blev han en syndebuk, fortæller han.

Ifølge den tidligere Liverpool-angriber gik Shearer bag hans ryg med disse beskyldninger.

Shearer har så været på Twitter, hvor han deler et klip med Owen.

- Jeg hadede alt det, jeg gjorde i seks, syv år. Jeg kunne ikke vente med at trække mig tilbage, lyder det fra Owen i videoen.

Newcastle-koryfæen tilføjer denne hånende kommentar:

- Ja, Michael, det tænkte vi også med 120.000 pund om ugen (Cirka en million danske kroner, red.).

Shearer bider fra sig. Foto: Paul Currie/BPI/REX

- Jeg er ikke helt sikker på, at du er så loyal over for Newcastle, som du fremstiller det, makker. Jeg husker, at du var centimeter fra at skride til Liverpool, da Sir Bobby Robson satte dig på bænken. Du gjorde alt for at komme væk, svarede Owen tilbage via Twitter.

Sheares tv-kollega Gary Lineker blandede sig kortvarigt og den tidligere topspiller kaldte udvekslingen 'akavet'.

Owen spurgte så Lineker, om han var overrasket over, at Shearer havde 'manipuleret en lille del af et ærligt svar'. Det mente Owen ikke, at andre tidligere topspillere, som han skulle have talt med, er.

Den lille angriber forlod ikke ligefrem Newcastle på bedste vis, og flere fans jublede også, da han blev båret fra banen med en hjernerystelse.

- Jeg kan ikke modsige, at den hændelse ændrede det for mig. Jeg ville ikke længere involvere mig med fansene. Jeg vendte det om på en mere ærgerlig måde og tænkte, at jeg ikke skulle retfærdiggøre mig selv over for fucking Newcastle fans, skriver han i bogen ifølge The Mirror.

Shearer og Owen er henholdsvis seks og fem på listen over de historisk set mest scorende spillere på det engelske landshold.

