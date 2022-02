Ny cheftræner præsenteret i Leeds

I søndags kunne man læse nyheden om, at Leeds United havde fyret deres cheftræner, Marcelo Bielsa, efter en række utilfredsstillende resultater.

Nu har klubben så meldt ud, at de har fundet en ny cheftræner til klubben. Det bliver den tidligere Red Bull Salzburg-træner, Jesse Marsch.

Den 48-årige amerikaner har underskrevet en kontrakt indtil juni 2025.

Marsch har tidligere vundet den østrigske liga som cheftræner for Red Bull Salzburg.

Men nu skal han altså prøve at få Leeds til at kravle op ad tabellen i England. Leeds ligger tæt på nedrykningsstregen i den engelske liga, og managerens fornemmeste opgave bliver altså at få klubben ud af farezonen.

Den første prøve bliver i lørdagens Premier League kamp imod Kasper Schmeicel og Leicester City.

- Vi er glade for at byde Jesse velkommen i klubben, og vi er spændte på, at han skal lede os ind i det nye kapitel, siger Victor Orta, som er fodbolddirektør for Leeds United.

