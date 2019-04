Ny drejning i transfer-gyser: Gør klar til Eriksens million-eksplosion

Spillet om Christian Eriksen nærmer sig samme hæsblæsende tempo som det, danskeren selv tog del i, da Tottenham og Manchester City tidligere på ugen kæmpede om billetten til semifinalen i Champions League.

Det forrygende europæiske drama bølgede frem og tilbage. Det ene øjeblik var Tottenham videre. Det næste havde City kurs mod avancement. Og til sidst måtte en VAR-afgørelse så sende London-holdet videre.

Denne type teknologi bliver næppe nødvendig for at afgøre Eriksens fremtid, men hans transfer-situation minder lige nu meget om den vanvittige semifinale-gyser. Det ene øjeblik ser det ud til, at han bliver. Den følgende dag meldes han på vej videre.

Lørdag kunne spanske AS berette, at Real Madrids mulighed for at hente Eriksen var blevet større, efter at regningen fra Tottenhams byggeri af klubbens nye stadion var blevet dyrere end forventet. Der var med andre ord brug for pund i pengekassen i London.

Men de rygter fik kun lov at florere mindre end et døgn, før et andet stort medie meldte om markante fremskridt i forhandlingerne mellem Eriksen og danskernes nuværende arbejdsgiver.

Christian Eriksen og Tottenham kom ned på jorden efter CL-euforien, da holdet tabte til Manchester City i lørdagens Premier League-dyst. Foto: Ritzau Scanpix

Det internationale fodbold-medie goal.com fortæller, at de seneste ugers samtaler om en forlængelse af den kontrakt, som gælder til sommeren 2020, har vist sig frugtbare.

I det lys skulle både Eriksen og Tottenham-ledelsen være indstillet på at gøre partnerskabet endnu længere - og endnu mere velbetalt.

Lige nu har danskeren angiveligt en ugeløn i omegnen af 650.000 kroner, men denne sum skulle blive mere end fordoblet ved en fornyelse af aftalen.

Endnu har Eriksen dog ikke sat pen til papir, og landsholdsspillerens afventende taktik kan ifølge goal.com meget vel hænge sammen med, at det er uvist, hvorvidt Tottenham kommer til at optræde i Champions League næste sæson.

Mens London-klubben på forrygende facon har spillet sig i semifinalen af dette års udgave, har foråret været mere famlende i Premier League.

Derfor er den formodede endestation, som længe tegnede til at blive tredjepladsen, blevet ændret til en endnu uvis destination i det landskab, der tæller placeringerne fra tre til fem. Her giver sidstnævnte ikke adgang til Champions League.

Bliver det slutfacit, kan det i værste fald for Tottenham også betyde slutningen på Eriksens tid i Premier League-klubben.

