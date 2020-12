Ny drejning: Trækkes tilbage

Danske Joachim Andersen kan alligevel godt se frem til at snøre fodboldstøvlerne 2. juledag.

Fulham-stjernen kan nemlig komme til at spille for London-klubben på trods af, at han i lørdagens kamp mod Newcastle fik direkte rødt kort, da han nedlagde Callum Wilson og i tilgift begik straffespark.

Den kendelse var hverken Andersen, manager Scott Parker eller Newcastle-ledelsen enige i, så de appellerede den til det engelske fodboldforbund, FA, der tirsdag behandlede klagen.

Og den faldt ud til Newcastles fordel. Det røde kort er blevet slettet, og Joachim Andersen kan derfor spille med, når Fulham tager imod Southampton´på den traditionsrige Boxing Day.

Dommer Graham Scott tjekkede VAR-skærmen ekstra grundigt og to gange, inden han tildelte Joachim Andersen det røde kort. Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter kampen, der endte 1-1, efter at Newcastle scorede på straffesparket, udtrykte Scott Parker stor frustration over dommer Graham Scotts ageren i situationen. Og han satte også spørgsmål ved, om der overhovedet var straffespark:

- Som jeg ser det, var kontakten uden for feltet, og så løber han ind i feltet og smider sig.

- Jeg ved ikke, om han ser de samme vinkler, som jeg gør. Jeg forstår det bare ikke. Spillet ændrer sig drastisk, og efter min mening er det ikke til det bedre. Det er noget rod for at være ærlig, sagde Scott Parker.

Da Joachim Andersen begik forseelsen bar han allerede rundt på et gult kort, så det var tvivlsomt, om han - også selv om der kun var frispark - havde fået lov til at fortsætte kampen.

Den 24-årige midtstopper kom til Fulham på en lejeaftale fra Lyon i oktober og har startet inde i samtlige Premier League-kampe siden starten af november - og endda været anfører i fire af dem.

