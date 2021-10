Ny ejer afviser anklager

Fodboldverden har de seneste mange år set adskillige eksempler på, at mellemøstlige stater investerer i fodboldklubber og -arrangementer for at forbedre sit omdømme og skjule egne brud på menneskerettighederne. Såkaldt sportswashing.

Alt tyder på, at det nyeste eksempel bliver Newcastle United, der torsdag blev opkøbt af den saudiarabiske investeringsfond, Public Investment Fund.

Selvom denne har landets kronprins, Mohammed bin Salman, i spidsen, vil Amanda Staveley, der er ny medejer af Premier League-klubben, imidlertid ikke erkende, at der er tale om sportswashing. Hun mener, at de to ting sagtens kan adskilles.

- Nej, slet ikke. Det er ikke sportswashing. Det handler om, at Public Investment Fund investerer i et fantastisk fodboldhold og i en fantastisk klub, og vi ser frem til at se klubben vokse og udvikle den på længere sigt, siger hun til BBC Sport.

Staveley afviser også beskyldningerne over for The Times.

- Sportswashing? Hvis vi havde ønsket at gøre det, havde vi købt et stort franchise i USA - ikke en klub under nedrykningsstregen.

Amanda Staveley var også involveret, da Sheikh Mansour købte sig ind i Manchester City.

Dansk fan: - Kan være, jeg sidder med dårlig smag i munden