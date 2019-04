Ny Eriksen-aftale betyder alt: - Det er naturligvis vitalt

Rygterne om Christian Eriksen og et skifte til Barcelona eller især Real Madrid lader ikke til at ville dø.

Den danske landsholdsspiller har kontraktudløb i sommeren 2020, og sommerens transfervindue kan blive næstsidste mulighed for Tottenham til at indkassere et stort millionbeløb for midtbanespilleren.

Christian Eriksen er dog en meget værdsat figur i Tottenhams omklædningsrum, og Danny Rose fortæller, at det vil være vigtigt for den engelske storklub at afvise den påståede interesse fra nogle af Europas største klubber.

- Det er naturligvis vitalt. Hvis man ser over de seneste fem år, hvor manageren har været her, er Christian den, der har spillet flest kampe, og det siger en del.

- Når Christian ikke spiller, bliver der stillet spørgsmål ved, om vi ser ud på samme måde. Han er med i alt for os, fortæller den engelske forsvarsspiller følge Goal.

- Gutterne i omklædningsrummet stoler på folkene højere oppe i hierarkiet, som forhåbentlig kan få ham til at forlænge. Vi har alle tænkelige fundamenter i klubben; træningsanlægget, det nye stadion, fanbasen, spillerne. Men det er ikke kun fundamenterne, der tiltrækker spillere og får spillere til at blive.

- Det er uden for spillernes kontrol. Vi må bare stole på, at folkene højere oppe i hierarkiet gør alt, hvad de kan for at få os op på det næste niveau, siger landsholdsspilleren endvidere.

27-årige Christian Eriksen har spillet 44 kampe for Tottenham i denne sæson, hvor han bidraget med ni scoringer og 17 assists.

Nicki Bille i retten: Journalister nægtet at skrive

Se også: Massiv interesse: Laudrup i fokus

Se også: Solskjær vifter hvidt flag: Et bedre hold