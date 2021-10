Ny fodboldsupermagt: Jagter første forstærkning

Newcastle United kommer til at blive en kæmpe faktor på transfermarkedet i januar

Der er kommet en nyrig, men ikke særlig velfriseret, dreng i eliteklassen i topfodbolden.

Newcastle United kommer til at blive en af januars store aktører på transfermarkedet, efter det saudiarabiske konsortium, som kontrolleres af den saudiarabiske kronprins Mohammad bin Salman, er kommet til magten i det nordøstlige England.

Der er allerede gang i transfertelefonen hos Mohammad bin Salman og Newcastle. Foto: Ritzau Scanpix

Saudi Arabiens offentlige investeringsfond og Mohammad bin Salman har alene flere økonomiske muskler end resten af Premier League klubberne til sammen... Det har skabt røre i Premier League, hvor der forlanges handling.

Men umiddelbart er der intet til hinder for, at Newcastle kommer til at brænde massevis af millioner af i fodboldens januarudsalg.

Det første transfermål er angiveligt Paris Saint-Germains argentinske angriber Mauro Icardi. Det beretter flere medier - heriblandt Calcio Mercato, som citeres af The Daily Mail.

Mauro Icardi kæmper for spilletid i PSG. Både spilletid og en ordentlig hyre kan han finde i Newcastle. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Det var forventet, at Mauro Icardi, som har hård konkurrence om spilletiden i PSG, bl.a. ville blive jagtet af Juventus og Tottenham i januar, men hvis argentineren vælger med pengepungen, så kan ingen af disse klubber stille noget op over for Newcastle.

Det forlyder fra finansielle eksperter, at Newcastle kan spendere 1,75 milliarder kroner på transfermarkedet i de kommende tre transfervinduer uden at overtræde Financial Fair Play, hvis klubben da skulle bekymre sig om disse...

