Ny holdkammerat til Eriksen: United handler i Ajax

Fredag blev Christian Eriksen præsenteret som ny spiller i Manchester United, og søndag har den engelske storklub så hentet forstærkning til forsvaret.

På sin hjemmeside skriver United, at man er nået til enighed med Ajax om en handel angående Lisandro Martinez.

Den argentinske midterforsvarers skifte afhænger dog af, at han består sit lægetjek, at hans kontrakt kommer på plads, og at han får visum til Storbritannien, lyder det.

United oplyser ikke, hvad Martinez koster. Ifølge den normalt velinformerede italienske journalist Fabrizio Romano betaler United 55 millioner pund - cirka 480 millioner kroner - for argentineren.

Lisandro Martinez blev i 2021/22-sæsonen kåret som årets spiller i Ajax og modtog Rinus Michel-prisen. Foto: Maurice Van Steen/Ritzau Scanpix

24-årige Martinez kommer til United efter tre år i Ajax. Argentineren har gennem årene spillet 118 kampe for hovedstadsklubben og undervejs været med til at vinde det hollandske mesterskab to gange. Derudover er det også blevet til en pokaltitel.

I den forgangne sæson blev Martinez kåret som årets spiller i Ajax.

Før han kom til Ajax, spillede Martinez for Defensa i hjemlandet. På det argentinske landshold er det blevet til syv optrædener for stopperen, der fik debut på nationalmandskabet i 2019.

Manchester United er for tiden på træningslejr i Australien forud for starten på 2022/23-sæsonen.