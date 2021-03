Ny kontrakt: Kæmpe lønhop

De er godt tilfredse med Ole Gunnar Solskjær i Manchester Uniteds bestyrelse.

Så godt tilfredse, at Ed Woodward og co. er klar med en ny kontrakt til den norske manager.

Det skriver Daily Mail, der samtidig mener at kunne afsløre, at Solskjær kan se frem til en årlig løn svarende til 87 millioner kroner.

Det er et gedigent lønhop fra de ellers pæne 65 millioner kroner, som nordmanden får med sin gældende kontrakt.

Den britiske avis skriver, at Manchester Uniteds kontrakttilbud er for de kommende to sæsoner med option på en tredje sæson, og kontrakten vil blive tilbudt Ole Gunnar Solskjær i den nærmeste fremtid, således at sæsonafslutningen altså ikke kommer til at spille ind på beslutningen.

Ole Gunnar Solskjær har stadig godt og vel et år tilbage på sin nuværende aftale, så det haster ikke med en underskrift, men United ser det gerne ske, inden den ny sæson indledes. Og mon ikke også den norske manager tager imod lønstigningen...

Ole Gunnar Solskjær har stået i spidsen for Manchester United siden december 2018. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Solskjær har virkelig fået sat skik på sit United-hold denne sæson. Selv om de røde djævle skuffende måtte forlade Champions League efter gruppespillet, så står klubben nu i kvartfinalen i Europa League som favorit til trofæet.

I Premier League er United nummer to efter bysbørnene, City.

Den retning er Ed Woodward altså så fint tilfreds med, at han vil bygge videre på United-projektet med Solskjær ved roret.

Daily Mail rapporterer videre, at nyheden om forlængelsen med Solskjær slipper ud nu, så klubben kan få noget kontinuitet, efter klublegenden Nicky Butt pludselig har valgt at forlade klubben.

Sistos enegang: FCMs opgør med stjernen skal kickstarte guldjagten

På vej mod vildt comeback

PL-stjerne får rørende gave af sin bror