Ny kvindelandstræner beskyldes for sexisme

Den tidligere engelske landsholdsspiller Phil Neville er havnet i stormvejr, efter at han er blevet udnævnt som ny landstræner for Englands kvindelandshold i fodbold.

Det er et par gamle tweets fra Nevilles twitterprofil, @fizzer18, der har fået stor opmærksomhed.

I 2012 skrev Neville blandt andet på Twitter:

- I kvinder har altid ønsket ligestilling, lige indtil det handler om at betale regningerne #Hyklere.

Samme år skrev den tidligere forsvarsspiller for Manchester United, Everton og England:

- Godmorgen mænd. Et par timer med cricket før arbejde er en perfekt start på dagen.

Da en person på Twitter spurgte Neville, hvorfor hans tweet kun var henvendt til mænd, svarede han:

- Da jeg sagde godmorgen mænd, tænkte jeg, at kvinderne ville være travlt optaget af at forberede morgenmad, få børnene klar og rede seng - undskyld, godmorgen kvinder.

Artiklen fortsætter under billederne

Phil Neville spillede på hold med David Beckham i Manchester United - her er de til bryllup i 2003. Foto: All Over

Phil Neville på et United-hold i 2011, hvor han var tilbage og spille showkamp mod Juventus. Foto: AP

Se også: Cristiano Ronaldo: Her er mine afløsere

De gamle tweets blev bragt i britiske medier, få timer efter at Neville var blevet udpeget som ny landstræner. Han har fået en kontrakt, der løber indtil EM i 2021.

De gamle udbrud fra Neville giver Det Engelske Fodboldforbund (FA) en ny ydmygelse. Før Nevilles udnævnelse var den tidligere kvindetræner Mark Sampson blevet fyret.

Sampson blev beskyldt for upassende adfærd i en tidligere stilling. Han blev også kædet sammen med racistiske ytringer, som førte til hård kritik af FA.

Neville sagde efter sin udnævnelse, at han er stolt over sin nye titel.

- Jeg er stolt over, at jeg får en chance for at stå i spidsen for England. Vi sammensætter et nyt hold af trænere, som kan hjælpe spillerne med at bygge videre på det fremskridt, der er sket de senere år, sagde Neville efter sin udnævnelse.

England håber at blive vært for EM i 2021. Neville overtager et hold, der nåede semifinalen ved det seneste EM og ligger nummer tre på verdensranglisten.

Se også: Træner til OL: Verdensmester smider alt tøjet

Guldstatus under pres: Er Beckham velgører eller kæmpe egoist?

Se også: Kvindelig stjernes nøgenbilleder stjålet: Nu deler herrelandsholdet dem