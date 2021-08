Ny lønkonge? Tilbyder vanvidsløn

Paul Pogba har kontraktudløb i Manchester United efter denne sæson, men De Røde Djævle er meget ivrige efter at beholde den franske verdensstjerne. De er også villige til at betale ved kassé for at fastholde Pogba på Old Trafford.

The Athletic skriver, at Manchester United er klar med en ugeløn på 400.000 pund - 3,4 millioner kroner - og det vil katapultere franskmanden op som lønkongen i den engelske storklub. Lige nu er det David De Gea, der tjener mest i Manchester United.

28-årige Paul Pogba tjener angiveligt 2,5 millioner kroner om ugen i sin nuværende aftale.

Manchester United er klar med en fireårig aftale til Paul Pogba, men englænderne møder hård konkurrence fra stenrige Paris Saint Germain, der meget gerne vil lokke midtbanespilleren hjem til Frankrig.

Paul Pogba har været i Manchester United siden 2016.

Selvom Pogba skulle blive lønførende i Manchester United, så vil han kun tjene lidt over halvdelen af de 5,7 millioner kroner om ugen, som en ny spiller i PSG tjener...

