Ny nedtur for Manchester United

Den 35-årige portugiser João Moutinho blev den store helt, da Wolverhampton mandag nedlagde Manchester United med 1-0 på Old Trafford.

Den garvede midtbanespiller dukkede op og smadrede kuglen fladt i netmaskerne efter 82 minutter.

Det skete efter en anden halvleg, hvor United havde overtaget taktstokken fra Wolverhampton, der før pausen var længder bedre end værterne.

Moutinho udviste koldblodighed, da chancen opstod, og Wolverhampton tog dermed en stor skalp på græstæppet i Manchester.

Dermed vandt Wolverhampton på Old Trafford for første gang siden februar 1980. Forinden var det blevet til ti møder med syv nederlag og tre uafgjorte til følge. Det blev samtidig Ralf Rangnicks første nederlag som United-træner.

Med nederlaget missede United muligheden for at holde snor i holdene i top-4. Klubben har 31 point på syvendepladsen, mens Arsenal på fjerdepladsen har 35 point. Wolverhampton er på ottendepladsen med 28 point.

Wolverhampton kom bedst ud af spillertunnelen og greb taktstokken. Gæsterne satte et højt tempo og kom til masser af afslutninger i første halvleg, hvor United havde mere end svært ved at finde fodfæste.

Ruben Neves var tættest på at score, da han efter 12 minutter sendte en smuk flugter mod mål, hvor United-målmand David De Gea måtte helt op under overliggeren for at tippe kuglen over mål.

Skadesplagede Phil Jones diskede op med et flot comeback for United i sin første kamp i 707 dage og ryddede flere gange op, når Wolverhampton kom stormende ned mod United-forsvaret.

Værterne fik markant bedre styr på situationen efter pausen. Wolverhampton kom ikke med samme energiniveau som i første halvleg, og det gjorde det lettere for United.

Store chancer var der dog ikke mange af. Skarpheden manglede i pasningsspillet, når United byggede op.

Først efter 66 minutter kom United rigtig tæt på. Indskiftede Bruno Fernandes fik bolden i helt fri position i feltet og bankede den på overliggeren.

United fik et frispark ud af anstrengelserne, og det førte til et mål, som dog blev annulleret, fordi Cristiano Ronaldo havde sneget sig i offside.

Wolverhampton meldte sig ind igen. Nemanja Matic trak nødbremsen og fældede indskiftede Adama Traoré, som havde sat i galop frem ad banen. På det efterfølgende frispark sendte Romain Saïss bolden på overliggeren.

Efter 82 minutter stak gæsterne hul på bylden. Værterne kunne ikke få bolden ordentligt væk, og så dukkede João Moutinho op på kanten af feltet og bragede den fladt forbi David De Gea.

Bruno Fernandes var tæt på at udligne på frispark til allersidst, men José Sá var på plads i målet.