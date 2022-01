Ny nedtur for Newcastle

Det er fortsat kun bundproppen Burnley, som Newcastle har formået at besejre i Premier League i denne sæson.

Lørdag troede profilen Alain Saint-Maximin ellers, at han var på vej til at blive matchvinder, men i 88. minut udlignede mednedrykningskandidat Watford til resultatet 1-1.

Dermed må de stenrige saudiarabiske ejere se deres investering forblive under nedrykningsstregen og forlænge en sløj stime af resultater.

Holdet har været skidt kørende siden decembersejren over Burnley. Tre nederlag og en uafgjort i ligaen og senest et pinligt 0-1-nederlag i FA Cuppen til Cambridge United fra tredjebedste række var det blevet til.

Det var da heller ikke flot fodbold, holdet viste hjemme mod ligeledes kriseramte Watford på et tætpakket St. James' Park.

Stor fejl satte Newcastle i gang

Joelinton var ganske vist et par gange tæt på i første halvleg. Blandt andet fik han snittet et indlæg på overliggeren, men målene udeblev i de første 45 minutter.

Det var ikke svært at få øje på, hvorfor begge hold roder rundt i nedrykningskampen.

Niveauet var ikke imponerende for en Premier League-kamp, og meget symptomatisk skulle der en stor fejl fra det ene hold til, før der kom mål.

Watfords højreback Jeremy Ngakia stod og jokkede i bolden foran Newcastles klart farligste offensive våben Alain Saint-Maximin få minutter efter pausen.

Den hurtige franskmand snuppede bolden, trak ind i feltet og sparkede hårdt bolden ind ved nærmeste stole. En flot aktion på baggrund af elendigt backspil.

Forrygende udligning

Herfra stod den på nervøs fodbold for begge hold med Watford som det bedste og mest offensive hold. Gæsterne fik et par store chancer for at udligne, og til sidst gik det galt for hjemmeholdet.

På et indlæg steg Joao Pedro uimodståeligt op over alle andre og headede udligningen ind i 88. minut.

Dermed fik Watford det første point efter seks nederlag på stribe, men Newcastle fortsat kun har én ligasejr i sæsonen.

Et andet bundhold, Norwich, fik til gengæld en sjælden sejr. På hjemmebane blev Everton slået med 2-1.

Også Wolverhampton kunne sætte tre point ind på kontoen. På hjemmebane blev det til 3-1 mod Southampton.