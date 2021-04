Både Evertons og Tottenhams stime af lunkne resultater i Premier League fortsatte fredag.

Her spillede de to mandskaber 2-2 på Goodison Park i Liverpool.

Målene blev leveret af Gylfi Sigurdsson og Harry Kane, der altså begge kom på tavlen to gange.

Kane sendte først Tottenham foran, men endte efter to mål af Sigurdsson med blot at sikre sit hold et enkelt point, da han udlignede til slutresultatet med cirka 20 minutter tilbage.

Mens den glippede sejr formentlig i forvejen bekymrer Tottenham-manager José Mourinho, så måtte portugiseren også se netop Harry Kane gå haltende og hovedrystende fra banen til allersidst efter tilsyneladende at være blevet ramt af en skade.

Angriberstjernen gjorde det til 1-0 for Tottenham efter en lille halv time med en halvflugter i feltet.

Gylfi Sigurdsson udlignede et par minutter efter på straffespark, og gjorde det til 2-1 et kvarter inde i anden halvleg, hvorefter Kane altså scorede kampens fjerde og sidste mål.

Everton har nu ikke vundet i de seneste fem Premier League-kampe. Tottenham er på tre kampe uden sejr.

Pointdelingen fredag betyder, at Tottenham og Everton har henholdsvis 50 og 49 point på syvende- og ottendepladsen. Everton har dog spillet en kamp færre.