Ny Premier League-manager

Tirsdagens overraskende 1-1-kamp ude mod Manchester City var ikke nok til at redde Slaven Bilic' job som manager for West Bromwich Albion.

Premier League-klubben skriver onsdag på sin hjemmeside, at Bilic og tre assistenttrænere stopper med øjeblikkelig virkning.

Ud over Bilic er assistenttrænerne Dean Racunica og Danilo Butorovic samt træneren Julian Dicks smidt på porten.

- Albion vil gerne takke Slaven og hans trænerstab for deres indsats i at opnå oprykning i sidste sæson og ønsker dem held og lykke i fremtiden, skriver klubben på sin hjemmeside.

Få timer efter fyringen kunne klubben så meddele, at rutinerede Sam Allardyce er klubbens nye manager.

Allardyce, der har 512 kampe som manager i Premier League på cv'et, har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2022, meddeler klubben.

"Big Sam" vil være på træningsbanen i sin nye klub fra torsdag.

- I Sam får vi en mand, der har vist sit værd i Premier League og har historik for at forbedre alle de klubber, han har været manager for.

- Vi tror på - og endnu vigtigere, Sam tror på - at vi har en gruppe af spillere, som har den nødvendige kvalitet for at give klubben den bedste mulighed for at overleve i Premier League, siger sportsdirektør Luke Dowling.

West Bromwich er nummer 19 ud af de 20 klubber i den bedste engelske fodboldrække med 7 point efter 13 kampe.

Kun Sheffield United har klaret sig dårligere i ligaen med blot et enkelt point i holdets første 12 kampe.

Den eneste sejr, som West Bromwich har hentet i ligaen i denne sæson, var mod netop Sheffield United i slutningen af november.

