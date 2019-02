Ny racisme-sag i Premier League: Liverpool-stjerne udsat for had

West Ham har indledt jagten på racistisk fan, der mandag svinede Liverpool-stjernen til under hjørnespark

At engelske fodboldfans kan have svært ved at opføre sig ordentligt, er ingen nyhed. Men hvor det tidligere var fysisk vold, der prægede overskrifterne, er det nu de verbale – oftest racistiske – overfald, der skæmmer sporten.

Og tilsyneladende især i London-området.

For nylig fik en Tottenham-fan livsvarig karantæne efter at have kastet en bananskræl efter Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang på Emirates Stadium.

Det samme skete for en 60-årig Chelsea-fan, der ydermere mistede sit job, da han råbte racistisk efter Manchester Citys Raheem. Yderligere tre fans blev arresteret af samme grund efter episoden på Stamford Bridge.

Og det engelske fodboldforbund undersøger sammen med politiet en video med Millwall-fans der synger racistiske sange mod deres Everton-modpart.

Nu er det så West Hams fans, der er kommet i søgelyset efter hjemmekampen mandag aften mod Liverpool.

Ifølge The Sun dokumenterer videoklip nemlig, at Liverpools Mohamed Salah blev udsat for racistiske tilråb, da han på London Stadium skulle tage et hjørnespark.

’Salah, you fucking muslim cunt. Fuck off’, lyder en af elskværdighederne fra tribunen tæt på.

Liverpool-angriberen blev kaldt alt det værste, da han skulle tage et hjørnespark. Foto: Ritzau Scanpix

West Ham har nu annonceret en undersøgelse for at identificere de pågældende tilskuere, og man lover at tilgå sagen med stor alvor, fortæller en talsmand fra klubben.

- Hos West Ham United har vi nul-tolerance overfor alle former for vold og hadefuld adfærd. Vi er en klub, der inkluderer – uanset alder, race, religion, tro, civil eller ægteskabelig status, køn og seksuel orientering. Alle er velkomne på London Stadium, siger talsmanden.

- Kan vi identificere nogen, som overtræder den slags, vil deres identitet blive videregivet til politiet, og de vil få livsvarig karantæne fra London Stadium.

- Der er ikke plads til den slags adfærd på vores stadion.

Også i skotsk fodbold er racismen et stigende problem, og de 42 ligaklubber mødes nu, for at gøre noget ved det, skriver BBC.

En kampagne skulle være på trapperne, og den bliver bakket op politisk.

