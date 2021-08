Ny sejr: Liverpool til tops

Jürgen Klopps Liverpool har fået en perfekt start på Premier League-sæsonen. Premieresejren på 3-0 blev lørdag fulgt op af en 2-0-gevinst hjemme mod Burnley.

Liverpool lægger sig dermed i spidsen for rækken, inden konkurrenterne i toppen skal i aktion senere i weekenden.

Liverpool dominerede kampens begyndelse, men Burnley var også kommet for at spille fodbold, og udeholdet fik i perioder gjort opgøret afvekslende.

Fortjent var det dog, at Liverpool kom i spidsen efter 17 minutter. Den græske venstreback Konstantinos Tsimikas sendte bolden ind i feltet, hvor portugiseren Diogo Jota flot dirigerede den i nettet til 1-0.

Kort efter havde Liverpool også bolden i nettet til 2-0, men Mohamed Salah var ifølge VAR lige akkurat offside, inden han med en kælen afslutning fandt netmaskerne.

Få sekunder inde i anden halvleg blev Burnley udsat for det samme, da Ashley Barnes fik annulleret sin udligning for offside.

Det trak dog mere op til 2-0, men den mere komfortable føring lod vente på sig til det 69. minut, hvor Trent Alexander-Arnold fandt Sadio Mané, der i fri position scorede sikkert.

Liverpool havde chancer til flere mål, men omvendt bød Burnley sig også til i jagten på en sen reducering, men effektiviteten manglede.

Efter et par på papiret nemme opgaver kan Liverpool se frem til anderledes modstand i tredje spillerunde, når Champions League-vinderen, Chelsea, besøger Anfield.

