Ny skandale: En anholdt efter smædesange om tragedie

En person blev efter søndagens opgør mellem Chelsea og Liverpool anholdt for at deltage i sange om Hillsborough-tragedien i forbindelse med opgøret.

Det skriver Metropolitan Police, der er Londons Politi, på det sociale medie X.

- Betjente er gennem sociale medier blevet gjort opmærksom på 'tragedie-sange' ved kampen mellem Chelsea og Liverpool, skriver Metropolitan Police.

- I samarbejde med klubben (Chelsea, red.) har vi identificeret to mænd, som er mistænkt for at deltage i adfærden. En blev arresteret under mistanke om forstyrrelse af den offentlige orden. En anden blev smidt ud af stadion.

Hillsborough-tragedien udspillede sig i april 1989.

97 Liverpool-fans døde, efter at de var blevet mast til en fodboldkamp på Sheffield Wednesdays Hillsborough stadion. Det skete forud for FA Cup-semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest.

Det er ikke første gang, at man på engelske stadioner oplever sange med reference til tragedien.

Sidste gang Chelsea og Liverpool stødte sammen skete det ligeledes. Her var Chelsea efterfølgende ude at fordømme sangene på klubbens hjemmeside.

Inden sæsonen meldte Premier League ud, at der skulle sættes ind med hårdere straffe over for tilskuere, der kommer med diskriminerende udbrud eller nedværdigende tilråb med referencer til fodboldtragedier, eksempelvis Hillsborough-tragedien.

Længere karantæner end tidligere samt mulig civil retsforfølgelse ville være blandt sanktionerne.