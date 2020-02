Ny spiller bandlyst fra United-træning

Man kommer ikke til se Manchester Uniteds nyerhvervelse Odion Ighalo på træningsbanen med holdkammeraterne lige foreløbig.

Angriberen er hentet på en lejeaftale i Shanghai Shenhua, og der lurer en frygt for coronavirus. I hvert fald tager klubben ingen chancer i denne sag.

Ifølge The Mirror har nigerianeren fået besked på at træne på egen hånd og er heller ikke med ved klubbens træningslejr i Marbella i Spanien. Det skyldes også, at man frygter, at han ikke kan komme ind i Storbritannien igen, da man frygter, at grænserne kan blive lukket ned for folk, der har været i Kina for nylig.

Han træner heller ikke på Uniteds normale base, Carrington, fordi klubben hellere vil være på den sikre side.

Det sker, selvom der er minimal risiko for, at han er smittet.

- Han træner med et individuelt program, og han og familien kan falde til i England. Det er et plus, siger manager Ole Gunnar Solskjær.

Nordmanden vil dog have Ighalo med til kampen mod Chelsea, hvor det forventes han kommer i truppen.

Lige nu er klubben godt presset af, at topscorer Marcus Rashford, der har scoret 14 gange i Premier League er skadet.

Den 30-årige angriber kom til på sidste dag i transfervinduet, og Manchester United har i første omgang lejet ham indtil sommer. Her har de så en option på at købe ham.

