Ny stjerne siger farvel til Chelsea

Den engelske fodboldspiller Mason Mount har været i Chelsea, siden han var seks år gammel og er blevet et ikon for klubbens fans. Men nu er det slut.

Den 24-årige midtbanespiller forlader klubben omgående.

Det fortæller han i et opslag på sin Instagram-profil, hvor han dog ikke sætter navn på sin kommende arbejdsgiver.

Meget tyder dog på, at det bliver Manchester United. I hvert fald beskriver engelske medier som BBC og Sky Sports skiftet som en realitet.

Manchester United har dog ikke meldt noget ud om den sag.

Et skifte til Manchester United vil betyde, at Mason Mount bliver holdkammerat med Christian Eriksen, som er en af klubbens vigtigste profiler i maskinrummet midt på banen.

Mason Mount forsøger i sit videoopslag at fortælle, hvor stor pris han sætter på sin tid i klubben fra London, og at han godt forstår, hvis hans beslutning om at smutte er upopulær.

- Jeg ved, at nogle af jer ikke bliver glade for min beslutning, men det er det rette for mig på det her tidspunkt af min karriere, siger han.

Mason Mount er blot en af flere profiler, der denne sommer forlader Chelsea.

N'Golo Kanté er ligesom Kalidou Koulibaly og Edouard Mendy skiftet til saudiarabisk fodbold. Kai Havertz er rykket til Arsenal, og Mateo Kovacic skal tørne ud for Manchester City.

Klubben starter på mange måder forfra efter en frygtelig sæson. Ud over afskeden med flere spillere har klubben fået ny mand på trænerposten.

Argentinske Mauricio Pochettino, der tidligere har haft stor succes i Tottenham, skal forsøge at samle stumperne.