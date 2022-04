Ny United-nedtur

I tirsdags blev det til gevaldige tæsk på Anfield mod Liverpool.

Lørdag var den så gal igen. Her løb Manchester United ind i en ny skuffelse, da storholdet gæstede Arsenal i Premier League.

Cristiano Ronaldo og holdkammeraterne blev sendt hjem med et nederlag på 1-3, efter en kamp hvor gæsterne kun kan klandre sig selv for, at det endte i en ny nedtur.

United har blot hentet fire point i de seneste fem kampe, er raslet ned på ligaens sjetteplads, hvor der er langt til fjerdepladsen og dermed en Champions League-billet.

Værterne fra Arsenal tog føringen efter bare et par minutter, da Nuno Tavares gjorde det til 1-0.

Den 22-årige portugiser prikkede bolden i mål, efter at United-keeper David De Gea havde blokeret Bukayo Sakas skudforsøg.

Hjemmeholdet udbyggede kortvarigt føringen efter en halv time, da et længere VAR-tjek for både offside og straffespark mundede ud i, at dommeren pegede på spark fra ellevemeterpletten.

Bukayo Saka fintede De Gea til den forkerte side og øgede til 2-0 for Arsenal, men United reducerede med det samme, da Cristiano Ronaldo prikkede 1-2-reduceringen i mål efter et indlæg fra Nemanja Matic.

Ronaldo scorede, men Manchester United tabte igen. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Det var Ronaldos mål nummer 100 i Premier League fordelt over portugiserens to perioder i engelsk fodbold.

Ronaldo var i øvrigt tilbage i startopstillingen, efter at han stod over forleden mod Liverpool, da hans nyfødte søn havde mistede livet.

Gæsterne kom bedst ud til anden halvleg, og efter ti minutter blev United tildelt et straffespark. Bruno Fernandes ramte dog stolpen, og Arsenal slap med skrækken.

United blev ved med at presse på, men trods flere skud på træværket udmøntede ihærdigheden sig ikke i scoring, og så slog Arsenal til.

Med 20 minutter tilbage bankede Granit Xhaka fra kanten af feltet hjemmeholdet på 3-1 med et skud uden for David De Geas rækkevidde.

Arsenal indtager en fjerdeplads med 60 point for 33 kampe, mens United på sjettepladsen har 54 point for en kamp mere end Arsenal.