Ny ydmygelse: Udeladt af truppen

Mesut Özil er ikke en del af Arsenals Premier League-trup og har dermed definitivt spillet sin sidste kamp i 2020 - i forvejen var han udeladt af The Gunners' Europa League-trup

Mesut Özil er sendt i dybfryseren i Arsenal.

Den tidligere tyske landsholdsstjerne har ikke spillet for London-klubben siden 7. marts, og det bliver ikke til flere kampe i 2020.

Tirsdag eftermiddag skulle Premier League-klubberne indsende deres trupper til den resterende del af 2020, og ifølge flere medier var Mesut Özils navn ikke med i den trup, som Arsenal-manager Mikel Arteta kan vælge fra resten af året.

Blandt de 25 spillere, som man ifølge reglerne kan registrere, må der kun være 17, der ikke opfylder den såkaldte home grown-regel.

Arsenal har efter transfervinduets lukning i England 19 spillere, der enten ikke er home grown eller under 21 år.

Derfor var Mikel Arteta tvunget til at vælge to fra, og det er altså gået ud over Özil.

Tidligere tirsdag skrev ESPN, at tyskeren ifølge deres kilder var blevet droppet fra Premier League-truppen, og flere andre medier har skrevet samme historie.

Også græske Sokratis Papastathopoulos kan glemme alt om mere førsteholdsfodbold i 2020.

Han var i transfervinduet på vej til Napoli, men den handel blev ikke til noget, da Serie A-klubben ikke solgte Koulibaly.

Mesut Özil har ikke fået spilletid siden begyndelsen af marts. Foto: Andrew Matthews/Ritzau Scanpix

Det er dog udeladelsen af Özil, der for alvor trækker overskrifter.

Den kreative midtbanespiller fik masser af spilletid, da Mikel Arteta lige var kommet til, men har ikke fået så meget som et minut, siden fodbolden blev genoptaget efter coronapausen i foråret.

I forvejen var han ikke registreret i Arsenals trup til Europa League, og han må ikke deltage i Liga Cup’en, da det kræver, at man er med i Premier League-truppen eller under 21.

The Gunners havde håbet at slippe af med den tyske 10’er i transfervinduet, men han valgte at blive i London, hvor han tjener 2,85 mio. kr. om ugen.

Arsenal vil utvivlsomt forsøge at sælge ham igen til januar – om ikke andet for at spare en masse lønkroner.

Özil er i gang med det sidste år af kontrakten, og alt tyder på, at han har optrådt i den røde trøje for sidste gang.

Arsenal kan godt nok justere sin Premier League-trup i forbindelse med transfervinduet i januar, men det virker usandsynligt, at Arteta vælger at se Özils vej igen.

Den tyske kreatør har været i Arsenal siden 2013.

