Nye detaljer: Håbet fodbolden klynger sig til

Premier League-klubberne var fredag til møde, og alle var enige om, at sæsonen skal spilles færdig, når det er sikkert nok.

Det skriver Premier League fredag efter et fire timer langt møde på sin hjemmeside.

Fredagens møde gav ikke klarhed over en eventuel dato for genoptagelse af den afbrudte sæson.

Klubberne og ligaen håber fortsat på at spille kampe fra 8. juni, men det er endnu usikkert.

Fredagens møde handlede også om muligheden for at påbegynde træning og holdtræning igen.

Et nyt møde mellem klubber, der skal give endnu mere afklaring, er arrangeret om en uge - fredag 8. maj.

Mødet er planlagt den dato, da alle forventes at være meget klogere og ved, hvad regeringens næste tiltag indeholder.

Regeringen forventes torsdag 7. maj enten at komme med nye retningslinjer eller fastholde den nuværende nedlukning af landet.

Flere engelske medier skriver, hvad der er på tegnebrættet i forhold til en genstart af engelsk topfodbold.

Der skal bruges op til ti neutrale arenaer for at afvikle de resterende 92 Premier League-kampe, og der skal bruges op til 40.000 test til spillere og stab i klubberne, oplyser BBC.

The Telegraph skriver, at spillerne skal testes to gange om ugen som del af ekstremt grundige helbredstjek.

De neutrale arenaer skal ifølge BBC udvælges af politiet og sikkerhedsmyndigheder for at minimere chancen for, at fans samles til kampene.

I et omfattende regelsæt skal spillerne ankomme omklædt til stadion og bære masker hele tiden, skriver BBC.

Spillerne må desuden ikke gå i bad eller spise på stadion. Hvis klubber vil sørge for mad, så skal det leveres som takeaway til spillernes biler.

Premier League har været sat på pause siden 13. marts.

