Nye oplysninger: Dommer glemte reglerne

Ifølge engelsk medie havde videodommeren glemt reglen om, at han kunne have dikteret rødt kort til Jordan Pickford for nedsablingen af Virgil van Dijk i lørdagens Merseyside-derby

Det vakte forundring, at hverken dommer Michael Oliver eller VAR-rummet i London valgte at smide Evertons målmand Jordan Pickford ud for sit overfald på Liverpools Virgil van Dijk i de to holds møde lørdag eftermiddag.

Nu mener engelske Daily Mail dog at have løst gåden.

Videodommer David Coote troede angiveligt, at Virgil van Dijks offsideposition nulstillede sekvensen, så Pickford ikke kunne straffes.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke.

Reglerne foreskriver, at dommeren kan hive et rødt kort frem, selvom en forseelse er begået, efter at der er dømt eksempelvis offside.

Kampdommer Michael Oliver gjorde det ikke, og derfor burde episoden være set igennem i VAR-lokalet i London, fordi der var tale om et potentielt rødt kort.

Artiklen fortsætter under billederne..

Virgil van Dijk var offside, inden han blev flæsket af Jordan Pickford. Men dommerne kunne have sendt landsholdsmålmanden i bad alligevel. Foto: PETER BYRNE/Ritzau Scanpix

Virgil van Dijk kunne selv forlade banen, men der venter adskillige måneder på sidelinien. Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

Ifølge Daily Mail blev folk i Liverpool-lejren lørdag fortalt, at David Coote var 'for distraheret af at tjekke for offside, og derfor kiggede han slet ikke på det mulige røde kort', som det formuleres.

Mike Riley, der er direktør for det engelske dommerorgan (PGMOL), hævdede ellers søndag, at episoden blev set igennem, og at man vurderede, at Pickfords forseelse ikke retfærdiggjorde et rødt kort.

Liverpool kræver ifølge flere medier, at der kommer klarhed over episoden, der sandsynligvis koster Virgil van Dijk resten af sæsonen. Liverpools forsvarskrumptap har beskadiget sit korsbånd og skal opereres, inden der venter en lang genoptræningsperiode.

For at gøre ondt værre så fik Liverpool annulleret Jordan Hendersons overtidsscoring for en særdeles hårfin offside på Sadio Mané.

Opgøret sluttede 2-2.

Liverpool-spillerne var ikke imponerede over hverken dommer Michael Oliver eller videorummet i London. Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

Van Dijks skade kan ændre alt

Eriksens træner kontrollerer alt - selv sex